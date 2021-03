Før var det fangsten. Nå er det noe helt annet som truer blåhvalen.

Blåhvalen er tilbake i Barentshavet. Hvis den skal bli værende, må naboene lære seg å være stille.

Foto: Eirik Grønningsæter

Det lyder et drønn som får hjertet til å hoppe over et slag, og en gigantisk blåst skyter opp fra vannet som en geysir. Så bryter kroppen overflaten i en nærmest endeløs, rullende bevegelse, før ryggfinnen forsvinner i dypet igjen.

På båtdekket står turistene og gisper etter luft. De har nettopp sett det største pattedyret som har levd på jorda vise seg i all sin prakt, like ved båtripa. Et dyr på nærmere 200 tonn, med et hjerte på størrelse med en liten personbil, en tunge som veier like mye som en elefant og en hovedpulsåre stor nok til at et lite barn kan svømme gjennom den.

Blåhvalen har begynt å blåse igjen på steder der den har vært nesten utryddet. Både i Barentshavet og i fjordene rundt Svalbard er det i dag gode sjanser for å få se den blå giganten. Opptil ti blåhvaler er sett sammen. Det gir håp om at bestanden er på vei opp.

Men nå truer nye farer i horisonten.