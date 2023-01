A-magasinet Godt brukt Gina Gylver: Reisedagbøkene Ølbrikkene fra togreiser i Europa en påminnelse om at Gina Gylver skal holde på prinsippene sine.

28. desember 2022

Gina Gylver (21) Hvem: Leder av Natur og Ungdom Hva: Ølbrikker fra land i hele Europa

Jeg ønsker å fly så lite som mulig og har sikkert vært på 20 interrail rundt i Europa. Den første gangen var jeg 15 år. Det var da jeg begynte å samle på ølbrikker.

Hvorfor ølbrikker? Jeg synes de er så fine! Og de blir en slags dagbok fra de mange stedene jeg besøker. Som reiseform er interrail fantastisk – du får se masse steder som ikke er fulle av turister, møtt nye mennesker og øvd på forskjellig språk. Når jeg ser på ølbrikkene mine, minnes jeg den hyggelige baren i Granada, natten i Basel og kvelden i Praha. På toppen av alt, er det miljøvennlig å reise med tog.

Min største frykt er å «vokse opp» og bli prinsippløs. Det er så mange eldre som er gode til å finne på unnskyldninger for seg selv. For hvorfor de bare «måtte» kjøpe den tingen, eller ta den flyturen. Vi er blitt vant til at hele verden er innen noen få timers rekkevidde, men det er den ikke – og sånn skal det heller ikke være. Ja, det tar mer tid, og det er dyrt å reise med tog. Men som en privilegert og heldig norsk statsborger, tar jeg gjerne de ekstra timene reisevei.

Jeg har brukt ølbrikkene som dekorasjon på veggen og som ølbrikker på stuebordet. De vil for alltid vil være en påminnelse om at jeg skal holde på prinsippene mine, også når jeg blir gammel.

