Komiker Abubakar Hussain: – Jeg var lykkelig før jeg ble kjent Han veide 208 kilo og nektet å stå opp av sengen. Så startet Abubakar Hussains (35) lange vei ut av gutterommet – og tilbake til skjermen.

Per Christian Selmer-Anderssen

Paal Audestad

22. sep. 2022

– Det ser ut som at vi har det gøy, men så går jeg bare hjem og griner, sier Abubakar Hussain i heisen opp til røykeverandaen på NRK Marienlyst.

Det er mandag ettermiddag, og Abubakar Hussain har nettopp spilt inn to episoder av radioprogrammet Med all respekt. Før den røde lampen ble skrudd på, ropte produsenten: «Dronningfri sending!» med adresse til Hussain. Forrige uke skrev komikeren «Morna Elizabeth» på Twitter og understreket at han ikke ville felle én tåre over den døde dronningen fra landet som koloniserte Pakistan. Resultatet var mange hundre kommentarer på Twitter, flere trusler i innboksen og svekket psykisk helse resten av uken.