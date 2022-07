A-magasinet Matskolen Matskolen: Salat niçoise

Ikke gjør som mora di sier!

6. juli 2022

Det er alltid skummelt å lage klassikere. Med én gang noen kan hevde at det finnes noe autentisk, så kan du banne på at de rir den kjepphesten langt inn i kommentarfeltets solnedgang.

Et enkelt, godt måltid for fattige folk i Nice-regionen. Det er ingen tvil om at dette er utgangspunktet for en salat niçoise. Minste felles multiplum for denne geniale franske retten, som er blitt allemannseie over hele verden, er ikke stort mer enn tomat, ansjos, oliven, egg og olivenolje.

Puristene mener at man ikke skal teste disse grensene nevneverdig. Det skal enten være ansjos eller tunfisk, men aldri begge deler. Man skal i hvert fall ikke ha i kokte grønnsaker, det skal smake som Côte d’Azur på en varm sommerdag.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.