Min fars historie Var vi så opptatt av å beskytte våre sårbare eldre at vi glemte noe som var viktigere: å gi dem gode dager i slutten av et langt liv?

Wenche Fuglehaug Fallsen Journalist

Sébastien Thibault Illustrasjon

4. nov. 2021 13:51 Sist oppdatert 6 minutter siden

Det er en gang etter middagen at han begynner å føle seg dårlig. Pappa sitter i spisestuen på sykehjemmet, Lørdagsrevyen har nettopp begynt på TV, kalenderen viser 13. februar 2021. Pleierne som beveger seg rundt ham og de andre pasientene, ligner roboter i gule dresser, visirer, masker og hansker. Pappa sier til én av dem at han vil gå og legge seg. Forteller at han ikke føler seg helt bra.

Han tar rullatoren og går sakte inn på rommet sitt til de litt slitte, hvitmalte veggene dekorert med bilder i antikke rammer. Bilder av Ingeborg, kone og kjæreste gjennom mer enn 60 år, min søster Ingrid og meg, de seks barnebarna og tvillingbroren Knut. Konfirmasjonen på Svenkerud ved Nesbyen i Hallingdal og fra oppholdet i Tysklandsbrigaden etter andre verdenskrig.

