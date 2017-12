Mailboksen min er full av spørsmål. Hva skal jeg feire med? Hva er forskjellen på prosecco og cava? Dyrt eller billig? Nå må du følge skikkelig godt med, for her kommer den komprimerte versjonen av alt du lurer på. Se for deg druen på vinstokken. Dekket av gjærceller, slik nesten alle flater rundt oss er. I det druen sprekker, begynner gjæren å spise sukkeret i den søte mosten. Samtidig danner den alkohol og gass. I vanlig vin er ikke gassen interessant for oss. I bobler forsøker vi fange den.

Hvordan? Det brukte menneskene noen århundrer på å finne ut av, men her er fasiten. Gjenta prosessen! Ta en streit hvitvin, tilsett gjær og sukker. Gjæren spiser, danner alkohol og gass. Men denne gangen er gassen fanget inni flasken. Akkurat denne delen er ikke spesielt tidkrevende eller komplisert.