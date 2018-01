Mine svogere og svigerinner og jeg har felles svigerforeldre som begge har et problematisk forhold til alkohol. De vedkjenner seg delvis dette, og har prøvd å være avholds en god periode, men nå virker det som det er i ferd med å skli ut igjen. Det var deres (voksne) barn som sa at nok var nok etter flere episoder over flere år, og for å opprettholde en god familierelasjon skulle de være avholds.

Problemet er at de føler at de ikke kan ta seg et glass vin uten å få «kjeft», og nå de reagerer de med trass og gjør nettopp det. Og da blir det gjerne til flere glass. Alkoholmisbruket deres er såpass graverende at det går utover hverdagslige gjøremål, og vi har problemer med å stole på dem. De går dessuten «under jorden» når de drikker. De svarer ikke på telefon, slik at vi også blir bekymret for dem.