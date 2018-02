En centimeter ekstra stoff kan skille vinneren fra taperen. Dette plagget voktes som en topphemmelighet

Hva har en skredder, en baker og en lege til felles? Alle jobber i kulissene i Pyeongchang for at Norge skal ta flest OL-gull. Her forteller de usynlige heltene hvordan de jobber.

De jobber i kulissene under OL, men vil helst ikke ha oppmerksomhet. Hvorfor? Fordi oppmerksomhet ofte betyr at noe har gått galt. Èn har ansvar for smøring. Én annen har sendt 750 kilo grovt mel over til Sør-Korea for å kunnne bake 60 brød om dagen. Én tredje kalles hoppbakkens spion.