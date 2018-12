Gikk du på nettet for å finne råd mot 2-åringens raseriutbrudd i går? Prøvde du å lokke 7-åringen på nok en pianotime, når alt han ville var å fikle med Ipad? Skyflet du sønnen din av sted til Ninja-bursdag, selv om han gråt, grudde seg og sa han ikke ville?

Alle vil det beste for barna. At de skal få venner, bli skoleflinke, være emosjonelt i balanse, få selvtillit, bli utadvendt, ikke pådra seg angst, depresjon eller bukke under for press og stress. Så vi oppmuntrer, oppdrar, styrer og kaver for å hjelpe dem. Går det skeis, tyr vi til kvasiterapeuter, selvhjelpsbøker og «slik»-artikler på internett.