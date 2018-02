Det kunne ha vært i et knøtt av en leilighet i Oslo øst et sted eller i en vertikaldelt tomannsbolig i Bodø. Det kunne ha vært i et av oljepalassene med utsikt over Stavanger og nesten til Ekofisk. Det kunne ha vært på Gol. Men det er hos Ingvald (84), en tenkt arbeidskar på Vestlandet, at telefonen plutselig bryter lyden av en mann som sitter og tenker gamle tanker om og om igjen.

Det er tirsdag. Frostkrystaller kjemper mot solstråler som treffer kjøkkenvinduet, snart kommer postmannen.