For noen er kompromiss et av de vakreste ordene vi har. Andre hater det som pesten.

Britene stemte ja eller nei – men endte med et 585 siders kompromissforslag fra Theresa May. Ikke noe er så vassent, usexy, upopulært og helt nødvendig som et kompromiss.

Stakkars dame. Theresa May, britenes statsminister, skal tale mellomløsningens sak i et splittet land. Tenk så mye enklere alt hadde vært, dersom hun kunne ha gått på barrikadene, holdt en megafon til munnen, og ropt ut: Kamerater! Kvinner og menn! La oss samle oss bak et ufravikelig krav om å velge den gylne middelvei!