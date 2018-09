Jeg vegrer meg for å snakke bombastisk om rett og galt når det kommer til vin. Folk blir usikre og engstelige av det. Men akkurat nå når helgen står for døren, har jeg samlet noen tips som kan gjøre den enda bedre. Til hjelp har jeg hentet inn Jan Peter Aursnes. Siviløkonomen sa opp jobben for å vie all sin tid til det produktet som har fascinert ham hele livet – ost.

- Hva er den vanligste feilen folk gjør med ost?