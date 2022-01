A-magasinet Kunst Ai Weiwei vant verden, men mistet et hjemland

Forrige OL sto han bak stadionet Fuglereiret. Nå lever Ai Weiwei i eksil etter å ha vist fingeren til kinesiske myndigheter én gang for mye.

27. jan. 2022 18:59 Sist oppdatert 22 minutter siden

Etter 30 års vekst og reformer var Kina klar til å vise sitt nye ansikt for verden under sommer-OL i 2008. Mye av det historiske Beijing, med hutongene, de gamle boligkvartalene, var meid ned.

Opp av asken reiste det seg et enormt reir i metall. Konstruksjonen på det nye OL-bygget var integrert i byggverket, og rundt den organiske formen lå friområdene åpne. Kinas internasjonale kunstikon Ai Weiwei var med å utforme bygget.

Kunstnerens tanke var at stadionet skulle formidle budskapet om at frihet er mulig. Den åpne konstruksjonen fortalte en historie om transparens og demokrati.

Men da lekene nærmet seg, syntes ikke Ai Weiwei dette var verdier som gjenspeilet seg i samfunnet rundt ham. Heller at lekene ble brukt som nasjonalistisk propaganda.

Ai Weiwei var med å designet «Fuglereiret» sammen med blant andre arkitektfirmaet Herzog & de Meuron. Arenaen gjenbrukes i 2022.

Istedenfor å feire triumfen med Fuglereiret, distanserte Ai Weiwei seg fra hele OL og dykket ned i andre prosjekter. De pirket stadig borti brysomme saker kinesiske myndigheter ville feie vekk før idrettsfesten.

Som:

Hvorfor ble kinesiske barn servert melkepulver med melamin, som skader nyrene?

Hvorfor raste skolebygningene som korthus over skolebarna under jordskjelvet i Wenchuan våren 2008?

Hvordan kunne en mann henrettes for politidrap når rettssaken manglet reelt forsvar?

Spørsmålene formet han som kunstverk, dokumentarfilmer, «folkeetterforskninger» eller kritiske ytringer på Twitter.

– Jeg stiller mine spørsmål med svak stemme. Likevel blir spørsmålene gjennomtrengende i slike politiske omgivelser, sier Ai Weiwei, som A-magasinet intervjuer via e-post.

Fakta Ai Weiwei HVEM En av den internasjonale kunstverdens superstjerner. Født 28. august 1957 i Beijing, bosatt i Portugal. Billedkunstner, filmskaper, arkitekt og forfatter som jobber med ulike uttrykk fra ready mades og installasjoner til skulpturer og dokumentarfilmer. Står bak en rekke kunstverker som tematiserer politisk undertrykking i Kina, flyktningkrisen i Europa og andre samfunnsaktuelle temaer. HVA Sønn av dikteren Ai Qing. Utdannet ved Beijings filmhøyskole. Fra 1981 til 1993 arbeidet han i USA, siden 2015 basert i Europa. Vist på ledende gallerier og museer verden rundt. I Norge bl.a. på Kistefos Kunstmuseum og Bergen kunstmuseum. Profilert systemkritiker og dissident. HVORFOR Memoarboken «Tusens års gleder og sorger» gis nå ut i norsk oversettelse på Cappelen Damm forlag. Soloutstilling på The Kaviar Factory i Henningsvær, har fått forlenget utstillingsperioden til 3. oktober 2022. Kilder: Snl.no, Wikipedia, «Tusens års gleder og sorger» Vis mer

Et mektigere Kina i dag

I februar står et nytt OL for døren. Siden sist har Ai Weiweis konfrontasjoner med myndighetene fått konsekvenser. Nå observerer han lekene fra eksil i Europa og ser et helt annet Kina invitere verden inn på ny.

– Mer selvsikkert, sterkere og mer åpent villig til å bli utfordret av Europa og USA. Det er veldig forskjellig fra forrige gang, sier Ai.