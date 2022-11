A-magasinet Siste ord Kaveh Rashidi: Jeg vet ikke Der har du tre ord som burde vært brukt oftere.

22. november 2022

Men vel så viktig – tre ord vi må tåle å høre. For la oss være ærlige om hvem vi gir vår tillit til: Det er gjerne dem som uttaler seg med høy selvtillit, selv om de ikke vet.

Politikere er et godt eksempel. Så klart har de ikke et fasitsvar på hva man skal gjøre med de skyhøye strømprisene eller fastlegekrisen. Men hører du en debatt om disse problemene, blir løsningene presentert som innlysende sannheter politikerne fra de andre partiene burde ha forstått for lengst.