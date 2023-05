A-magasinet Foreldrekoden Tennenes tale Magnus (3) er barnehagens skrekk. Hvorfor er det noen barn som biter?

12.05.2023 13:19

Kommer han til å bli en som plager andre på skolen? Blir han antisosial? Kriminell? Foreldrene til Magnus har mange spørsmål. De har fått vite at gutten deres biter andre barn i barnehagen. Han er kort og godt blitt en skrekk for de små og et problem for de store.

De ser engstelige ut, foreldrene som sitter i sofaen min. Så engstelige at jeg bestemmer meg for å fortelle dem det viktigste først: Nei, sier jeg til dem, dette betyr ikke at Magnus står foran en kriminell løpebane. Det er mange treåringer som biter.