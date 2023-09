Ut på tur i høstferien?

Jeg har slurpet meg gjennom taxfree-utvalget og funnet seks smaker som glitrer i hyllene.

Publisert: 27.09.2023 09:21

Naboen og jeg krysset hverandre i grusgangen. Det var tidlig morgen. Han kom hjem fra nattevakt, jeg var på vei ut i arbeidsdagen. Hva står på planen i dag, spurte han? Skal smake meg gjennom taxfree-utvalget, svarte jeg. Og det var da det slo meg: For en merkelig jobb dette egentlig er. For hvordan plukker man egentlig ut de beste? Hvordan skiller man skitt fra kanel i praksis?

Mengdetrening

Det er den store fordelen folk som driver profesjonelt med vin har. Vi smaker og spytter et betydelig utvalg. Særlig i ukene rundt nyhetsslipp på Vinmonopolet, som skjer omtrent hver åttende uke. Mange lesere tenker instinktivt at det høres fryktelig slitsomt ut (det er det) og kanskje veldig gøy ut (sånn passe).

Hvordan skiller du dem fra hverandre, er et spørsmål som går igjen. Faktisk blir det mye enklere å skille godt fra dårlig når du har flere smaker å sammenligne med. Du trenger ikke være særlig dreven på vin for å merke det. Selv helt ferske nybegynnere erfarer at det blir enklere å sammenligne og favorisere med flere smaker.

Kondis

I starten brukte jeg lang tid på å gjenkjenne duftene. For hvert sniff måtte jeg tenke. Nei, jeg måtte grave frem en assosiasjon jeg kunne belegge med et ord.

Med årene går kategoriseringen langt kjappere. Det betyr at jeg kan spare nesen. Ha vinen kortere i munnen før den spyttes ut. Urettferdig nok er det nettopp mengdetrening og tilgang som gir bedre kondis. Sånt er tilgjengelig for de få. Men ved å snuse bevist og øve deg på å sette ord på duft, vil også du merke fremgang. Jo tettere assosiasjonen mellom duft og ord sitter, desto kjappere blir gjenkjennelsen.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.