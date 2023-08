I en leilighet i Oslo møtes en gruppe fremmede for å kose, klemme og ta på hverandre. Frikos, møljekos eller «belly to belly»? Valget er ditt, men dette er en ikke-seksuell arena. På kort tid er kveldene blitt så populære at de må ha ventelister. Kos for en kveld

I en stue på Vestkanten i Oslo samles tolv fremmede mennesker for å ta på hverandre – uten seksuelle baktanker.

Han holder hardt rundt henne og stryker henne over armen. Hun graver seg inn i halsgropen hans. Han spenner musklene, som for å ha maksimal kontaktflate med kroppen hennes. Hun stryker ham over det korte håret. Bena og fingrene deres er flettet sammen.

På avstand ser de ut som et nyforelsket par. Men sannheten er at de møttes for under tre timer siden. Nå er det bare én time igjen før de skal gå hver til sitt – og kanskje aldri møtes igjen.

Vi er på et «cuddle party», der 12 fremmede, voksne mennesker møtes for å ta på hverandre.