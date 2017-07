En julidag svingte vi inn til Kristiansand sentrum i en brunsvart Toyota Corolla og parkerte på torget rett ved Kaffistova.

Sørlandet. Quartfestivalen. Musikk. Og to billetter i baklomma, den ene gikk til passasjer og kamerat Ole Martin, den andre gikk til meg. På forhånd hadde vi hver for oss laget en kjøreplan for hvilke konserter vi ville se. Begge hadde samme band øverst på ønskelisten: Svenskskånske poppunkbandet Bob Hund. Bandet hadde en vokalist som alene var verdt alle milene ned til Kristiansand. Thomas Öberg kunne stå på toppen av PA-høyttalerne, synge med rå urkraft før han hoppet uskadet ned.