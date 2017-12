Han frykter at flere kvinner sa ja til å ha sex med ham fordi han var sjefen deres.

Jeg er en fortvilet mann i slutten av 50-årene som står i fare for å bli anklaget for seksuell trakassering i forbindelse med #metoo-kampanjen. Etter hvert som denne kampanjen har «tatt av», er jeg redd det bare er et tidsspørsmål før mine gamle synder innhenter meg. For jeg har ved flere anledninger drevet med tilnærminger overfor yngre kvinnelige kolleger som antagelig mange vil beskrive som seksuelt trakasserende.

Dette ligger mange år tilbake i tid, i en periode hvor jeg hadde en ledende stilling et annet sted enn der jeg jobber nå. Vi var flere menn som i ulike jobbrelaterte sammenhenger «prøvde oss» på kvinnelige kolleger. Noen av mine mannlige kolleger gikk helt klart over streken, også i mine øyne, hvor de i enkelte situasjoner nærmest presset kvinnene til sex. Selv begrenset jeg meg til seksuelt ladede verbale sjekke-fremstøt og relativt diskret fysiske tilnærminger.