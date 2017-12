Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Jeg er en fortvilet mann i slutten av 50-årene som står i fare for å bli anklaget for seksuell trakassering i forbindelse med #metoo-kampanjen. Etter hvert som denne kampanjen har «tatt av», er jeg redd det bare er et tidsspørsmål før mine gamle synder innhenter meg. For jeg har ved flere anledninger drevet med tilnærminger overfor yngre kvinnelige kolleger som antagelig mange vil beskrive som seksuelt trakasserende.