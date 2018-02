Fjell, solbriller, plussgrader og alpinbakker. Det kunne vært en fin påskedag i Norge, men snøen i skitraseen har ikke ramlet fra himmelen – den er blitt spyttet ut av oransje snøkanoner. Om det har snødd på ordentlig her, har det nok smeltet for lengst, om vi skal dømme ut fra det tørre gresset under stolheisen.

Plussgradene tar nok også knekken på kunstsnøen snart, og løypene er ikke like fulle av kinesere som tidligere i sesongen, men det er ingen tvil – noe er i ferd med å skje.