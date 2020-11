A-magasinet Aktiv Leif Ryvarden (85) har besøkt alle nasjonalparkene i Norge Han har besøkt alle nasjonalparkene i Norge. Nå håper Leif Ryvarden (85) at det kommer en i hovedstaden.

26 minutter siden

Professor Ryvarden svirrer rundt trær og mose i Østmarka. Flere ganger har han bekreftet at «vi snart er fremme». Men så har det dukket opp en sopp, et tre eller en sopp på en sopp som han bare må kikke på. Jo lenger inn i skogen vi går, jo større blir trærne og avstanden mellom dem. Det er ingen stubber som står igjen etter nedhugde trær. Et sikkert tegn på at vi snart er der. I Oslos urskog.

– Her ser du at trærne har fått lov til å brekke av seg selv. Nå begynner det, sier Leif Ryvarden.

Hjemmebane

Soppturer i Amazonas, ekskursjoner i tropisk jungel, teltturer i Kameruns regnskoger, utallige besøk i alle landets nasjonalparker. Han har levd et friluftsliv rikt på eksotiske opplevelser. Likevel fascineres 85-åringen av skogene fra barndommen.

– Å være her gir meg intens glede. Her kommer jeg i kontakt med det opprinnelige i sjelen min. Noe ekte som ligger dypt forankret i oss mennesker.

For ham er mangfoldet i Oslos nærskoger like viktig å ta vare på som jungel og savanner i andre land. For å beskytte det han nå står midt i, mener han det er helt nødvendig at Oslo får sin egen nasjonalpark.