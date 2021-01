Samboeren er i en fastlåst konflikt med faren sin

Familien er kommet i en uheldig situasjon. Samboeren er i ferd med å miste forholdet til faren sin.

Frode Thuen Professor, Høgskulen på Vestlandet

Åge Peterson Illustratør

Jeg føler en viss skyld for situasjonen, for kanskje er jeg en medvirkende årsak. Jeg skal forsøke å fremstille den helt kort, og håper du kan komme med faglige råd. Først og fremst om hvordan jeg kan være der for min samboer.

Det hører med til historien at hun er verdens mest tålmodige menneske, med en omsorg for andre som går langt utover det normale. Men hennes forhold til faren er brokete.

Han var aldri tilstedeværende i oppveksten hennes. Han deltok aldri på noen skole- eller fritidsopplegg, og han utøvde heller aldri en omsorg som gjorde at hun følte seg sett og ivaretatt.

Han har tvert imot vært en sur og tverr far som alle har vært opptatt av å please.

