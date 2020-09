A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Ettåringen vil ikke være med noen andre enn mamma Johanne på halvannet hyler hver gang pappa skal stelle henne. Har foreldrene gjort noe galt, siden hun er så avhengig av mamma?

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Nå nettopp

De er så varme og lyse til sinns, de unge foreldrene som jeg møter denne uken. Men de er også helt utslitte. For 18 måneder siden ble de foreldre til Johanne, planlagt og velkomment. Men fødselen var tung, og tiden etter preget av gråt som aldri ga seg, kolikk som ikke ga seg og søvn som aldri kom.

Etter åtte måneder som kjentes som evighet, fant de ut at barnet hadde melkeallergi. Siden er det blitt mye bedre. Men den lykkelige, avslappede tiden de hadde håpet på, har ikke kommet. For nå vil Johanne bare være med mor. Hun møter alle andre, inkludert sin snille far, med skrik og protest. Og snart er det barnehagestart. Lider hun av separasjonsangst, spør foreldrene. Og hva skal de gjøre?