A-magasinet Viten To av verdens rikeste menn tar over verdensrommet. Nå henger Norge seg på. Hva er norsk, har et vingespenn på 27 meter og flyr 43.000 kilometer over bakken?

Nå nettopp

I et anonymt kontorbygg på Skøyen i Oslo utvikles norgeshistoriens største romprosjekt. Der planlegger selskapet Space Norway to satellitter som skal fly i bane 43.000 kilometer over Jorden. De 2 tonn tunge tvillingene skal etter planen skytes ut rundt årsskiftet 2022–2023.

– Vi er i rute selv om covid-19 har ført til noen utfordringer, og det er vi stolt av, sier prosjektleder Kjell-Ove Orderud Skare.

Han har 38 års erfaring fra Forsvaret. Nå jobber han med satellitter for et selskap underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. I et prosjekt med en pris på mer enn 600 millioner dollar. I en tid der astronomer advarer mot følgene av de mange tusen planlagte satellittene.

Hva er det som skjer?