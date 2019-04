Paterson, New Jersey, sommeren 1966: To afroamerikanske menn stormer inn i Lafayette Bar and Grill og begynner å skyte. To mennesker dør umiddelbart, en tredje av skadene. Like etter blir en bil stoppet i nærheten. Der sitter bokseren Rubin «Hurricane» Carter og kompisen John Artis.

Omtrent sånn begynte en av USAs mest omdiskuterte kriminalsaker, som førte til flere tiår i fengsel for de to mennene. Selvsagt måtte det bli en podkast om Hurricane. Fortellingen har det meste: Karismatisk idrettsmann i hovedrollen, tvilsomme vitneprov, korrumpert småbypurk, berømte støttespillere og et bakteppe av rasisme og kompliserte raserelasjoner i 60-tallets USA.