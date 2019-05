All erfaring tilsier at mengden nye viner på markedet i mai er massiv. Jeg pleier hanke inn ekstra barnevakter og bunkre opp med frossenmat for å rekke smake meg gjennom. Totalt kan du se frem til 1485 nye produkter, hvorav 82 får plass i polhyllene. Men i år er jeg likevel langt mer lunken enn jeg pleier. Et av Vinmonopolets fagtema er rød og hvitvin fra Champagne uten bobler. Fredag lanseres et knippe Champagne-viner til stive priser, smal distribusjon og en kundegruppe så begrenset at jeg mistenker jeg kjenner til de fleste. Da er fokuset på druen Pinot Noir langt mer løfterikt. Men utvalget spriker, og jeg sliter med å se den røde tråden i det hele.

Heldigvis spiller produktplaner liten rolle for de aller fleste kundene. Så vet du hva vi gjør? Vi lager våre egne kategorier. Jeg har plukket ut ti skikkelig digge viner til deg. De står i hyllen fra fredag 3 mai. Men merk deg at partivarene kan forsvinne kjapt. Her er smakene jeg virkelig tror du trenger i disse ukene gjennom vår og første smak av sommer.