«Har du to minutter?» Den raske møteinnkallingen høres ofte på kontoret. For noen av oss utløser de fire ordene en indre krisealarm. – Jeg hater sånne ting. Jeg blir kjempeengstelig, sier Sigrid Sollund. Får du hjertebank når sjefen ber om en prat?

Som programleder i Dagsnytt 18 er hun vant til å stille både politikere, næringslivsledere og samfunnsdebattanter til veggs. Likevel kan hun kjenne det knyte seg i magen hver gang sjefen ber henne om et møte.

– Jeg tror det er noe som sitter igjen fra oppveksten, når foreldrene mine varslet at vi måtte ta en prat. Da var det gjerne noe alvorlig, som at de skulle skille seg, eller at hunden vår måtte avlives, sier Sollund.