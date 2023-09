A-magasinet Portrettet Lars Nehru Sand: – Meningen med livet må være å gjøre det beste ut av det. Uansett.

Lars Nehru Sand (41) ble født i slummen i Mumbai. Et merkelig slumpetreff førte til at han endte opp som politisk kommentator i kongeriket Norge.

Publisert: 16.09.2023 08:51

Det var en av disse milde soldagene i september, og der oppe, helt øverst, kommer Lars Nehru Sand trillende ned mot Marienlyst med sykkelhjelm og blådress fra Hugo Boss. Klokken er presis tre, og han har nylig stått opp, men det kan man ikke se, for hele ham er et tindrende smil. Alle som ser ham, må jo tenke: Slik ser et lykkelig menneske ut.

Men hva er det han sykler på? En liten rosa elsykkel.