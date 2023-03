A-magasinet Siste ord Guro Hoftun: Russeøya brenner Hvorfor lar vi russen få herje som om de var på en øde øy – midt iblant oss?

23.03.2023 09:33

Barnet blir ungdom like plutselig som en dalside blir et ras. Hun du for litt siden festet med trepunktsseler i et bakovervendt sete, fester nå i en falleferdig doning til halvannen million.

Snart ruller årets russ ut på norske veier. Festen er betalt og planlagt gjennom tre år. Det siste barnet tenker på, er bruk av bilbelte.