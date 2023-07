A-magasinet Matskolen Grillet makrell med masse krydder. Nå snakker vi sommermat.

De fleste av oss drar den opp fra en fiskedisk. Dynk den i krydder, og legg den på grillen, da glemmer du at den ikke er dagfersk.

Sommeren er fersk fisk i pannen eller på grillen. Å hale den opp i den lave morgensolen, sløye den på vei innover, med svake dønninger fra akter. Mens du kjenner at det kunne smakt med en time til på øyet så fort du får vasket blodet fra nevene og lagt fangsten kaldt – det er ferie.

Den siste skyllingen av fisk og fingre i strandkanten tar kanskje blodet, men ikke fiskelukten. Den skal være med deg i hengekøya mens du tenker på hvordan du i all verden skal tilberede fisken. For fisk må spises før solen går ned, den dagen den havner på dørken. Ikke et øyeblikk senere.

Det er dessverre ikke helt slik lenger, i hvert fall ikke for så mange av oss. Oslofjorden, som er min fjord, er temmelig tom for fisk. Da slutter naturlig nok folk å fiske.

