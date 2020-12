A-magasinet Aktiv Har du ofte kalde fingre? De kan ødelegge vinterturen. Tykke votter hjelper, men en liten stopp eller en ekstra stillongs kan være like effektivt.

Randulf Valle

Nå nettopp

– Jeg fryser generelt lite på hendene. Men under toppstøtet på Mount Everest ble både jeg og de rundt meg bekymret, forteller Moa Hundseid.

Hun er eventyrer og turguide med erfaring fra klodens kaldeste områder og høyeste fjell.

– Jeg forsøkte å få opp termosen for å drikke, men jeg var så kald at jeg måtte velge mellom fingrene og væskeinntaket. Derfor ble det bare to kopper med te under hele toppstøtet, forteller hun.

Sårbare hender

De fleste av oss har opplevd iskalde fingre under langt mindre ekstreme forhold, og det er flere grunner til at vi fryser så lett nettopp der.

Én er at hender og fingre har stort areal. Det gir store muligheter for varmetap. Vi motvirker det instinktivt med å knytte hendene når vi fryser på fingrene. Men om vi holder noe i hendene eller driver med aktiviteter som involverer hender og fingre, kan det være vanskelig. Muskelmassen er også liten, noe som gir dårlig evne til selv å skape varme.