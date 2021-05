«Fråtseprat» er blitt innafor: – Ved å kalle det fråtseri, viser du at du ikke er sånn til vanlig

Hovmod. Grådighet. Begjær. Misunnelse. Fråtseri. Vrede. Latskap. Norge har mengder av erfaring og ekspertise på alt dette.

Nå nettopp

Kampen mot koronaen har fått ut mye av det beste i oss nordmenn. Pluss ikke så rent lite av det verste.

For å ta det beste først: Vi stoler på hverandre og på myndighetene våre. Mer enn hva som er vanlig rundt i verden. Dette fant koronakommisjonen som evaluerte pandemiåret, ut. De fant også «svært mange eksempler på at arbeidstagere, organisasjoner og enkeltmennesker har gjort en innsats langt utover det som kunne forventes».

Men Ola nordmann er ikke et pseudonym hverken for Mor Godhjerta, Frans av Assisi eller engelen Gabriel. Pandemien har brakt eksempler på at nordmenn ikke bare har syndet, men rotet seg borti samtlige av de syv dødssyndene fra katolsk teologi og fra det nå syv hundre år gamle plottet i Den guddommelige komedie av Dante:

Hovmod. Grådighet. Begjær. Misunnelse. Fråtseri. Vrede. Latskap.

Dante renser sin sjel for hver og én av disse syndene på sin klatring gjennom skjærsilden fra helvete til paradis. Skjærsildsberget har sin egen terrasse for håndtering av hver av dem.

Nordmenns vei gjennom pandemien må bli litt annerledes. Der Dante i Den guddommelige komedie lar seg veilede av den romerske dikteren Vergil, lytter nordmenn til rådene og reglene fra myndighetene.

De samme fjesene og det samme budskapet om og om igjen og igjen. Vaske hendene, holde avstand, ikke ha for mange i stuen, åhh, så lei en del av oss begynner å bli. Og så tipper det over.

Evig fortapelse rammer knapt noen av dem som bryter reglene. Den norske kirke har ikke tatt dødssyndene bokstavelig siden reformasjonen, for i protestantismen kan alle synder tilgis gjennom tro.

Dødssynder og dyder

– Jeg ser på dødssynder som laster som er innbakt i de fleste av oss, sier Oslos biskop Kari Veiteberg. Hun kommer med et forslag:

– Hva om nordmenn nå satte opp et refleksjons- eller utfordringsspeil med disse syv syndene – og med dydene på speilets bakside?

Dydene er dødssyndenes motpoler. Ydmykhet står mot hovmod, barmhjertighet mot grådighet, kyskhet mot begjær, velvilje mot misunnelse, måtehold mot fråtseri, tålmodighet mot vrede, innsatsvilje mot latskap.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn