Verden ble for alltid forandret da portugisiske Vasco da Gama fant sjøveien til India. Han la grunnlaget for globalisering og kolonisering, krydder-ruter og nye handelsveier. Og nå, kjære leser, skal vi gjenoppdage Portugal.

På papiret ser alt bra ut. Tallene viser at vi nordmenn stadig oftere velger portugisisk vin. Fra 2012 til 2016 har økningen i salget vært på mer enn 30 prosent. Problemet er at det er de absolutt billigste vinene som driver salget. Ikke et vondt ord om billigvin. Men det er ikke de som forandrer verden eller sprenger grenser. Og det er akkurat hva vi skal gjøre nå.