A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Foreldrekoden: Min kinesiske mor Hun drømmer om å spore opp den biologiske moren sin i Kina. Er ikke adoptivmoren bra nok for henne?

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

26. jan. 2022 18:01 Sist oppdatert 23 minutter siden

Jeg møter Karen (18) og moren hennes. Karen er adoptert og ønsker å finne ut mer om bakgrunnen sin. Men å spore opphavet sitt i Kina har vist seg å være vanskelig. Mye vanskeligere enn Karen er blitt forespeilet av moren sin.

Dette har skapt en kløft mellom mor og datter. Karen føler at mor har holdt henne for narr, og mor forstår ikke hvorfor det er så viktig for henne å finne en annen mamma. Det er jo de som er familie?

Hvem er jeg, egentlig? Det er et spørsmål som kan ha stor sprengkraft, både for adopterte og andre. Svarene kan være overrumplende. De kan også avdekke sannheter som verken barn eller voksne ønsker å se.

Foreldrene til Karen var så klare for å få barn. De prøvde lenge, og sto i en endeløs kø før de omsider fikk tildelt en jente fra Kina. For slik er adopsjonsspråket – barnet blir tildelt. Hentereisen gikk fint, landingen på norsk jord var en gledens dag.