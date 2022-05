Flyreiser. Luksusklær. Søvn. Gunhild Stordalen finkjemmer livsstilen sin. Nå kvitter hun seg med sin siste skam. A-magasinet Portrettet Gunhild Stordalen: – Du må huske at jeg kom inn i en ny verden. Jeg er bare et menneske. Det var naturlig å bli blendet.

Senebetennelser. Hevelser. Kløe. Skumle tall hos legen. Det var den nye påminneren hun trengte.

5. mai 2022 21:22 Sist oppdatert nå nettopp

«Du blir hva du spiser», sier hun ofte, men nå faster hun, og ikke er hun særlig flink til å lage mat, heller. Uansett, her kommer Gunhild Stordalen med sollys fra alle kanter midt i 300 kvadratmeter Frogner-idyll. Ikke et skjevt lipgloss-strøk, ikke et hårstrå ligger feil, hun er barføtt, går i tighte jeans og en genser i yndlingsfargen lyseblå.

Da den blir for varm, dukker det opp budskap overalt: «Because there is no planet B» på T-skjorten. «Goal digger» tatovert på den høyre armen. Og neglene, er de malt i fargene til FNs bærekraftsmål?

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn