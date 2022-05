Vinskolen: Handlelisten til 17. mai

Endelig noe å rope skikkelig høyt hurra for.

11. mai 2022 15:38 Sist oppdatert 23 minutter siden

Jeg sto på startstreken og gruet meg. Nå venter 21 kilometer ren smerte, tenkte jeg. Rett til mål uten å føle for mye, var strategien. Derfor ble jeg overrumplet av stemmen som kom over høyttalerne like før startskuddet gikk. Han snakket til drøyt tretti tusen mennesker, unge og gamle. Folk fra mer enn hundre nasjoner med ulike kropper og hudfarger. For ett år siden var det umulig å være sammen på denne måten, sa stemmen.

– Vi løper fordi vi kan. For å minne hverandre på at det er mer som forener enn skiller oss.

Han snakket om fred. Om hverdagen vi så lett tar for gitt. Og før jeg visste ordet av det, sto folkehavet med hendene over hodet og sang «Give peace a Chance». For noen år siden hadde jeg ansett opptrinnet som en pinlig klisjé. Nå tørket jeg tårer med jakkeermet.

Hva i all verden har dette med Norges nasjonaldag å gjøre? Alt.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn