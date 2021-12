A-magasinet Matskolen Henrik J. Henriksen: Guddommelige østers

Mange veier fører til himmelen. Én gikk via en georgier i Amsterdam.

Det er lenge siden jeg erkjente at de store matøyeblikkene oppstår der du minst venter det. Østersene jeg skal fortelle om her, er intet unntak. De er blant de aller beste jeg har spist. Det hele startet utenfor en kino i Amsterdam i en lang kaffepause mellom to smale kortfilmer. Jeg samtalte om matfilmer med en georgisk filmregissør, kledd i en trenchcoat av sateng. Etter midjen å dømme visste han litt av hvert om mat. Samtalen avdekket at han også var godt orientert i filmens verden. Han fortalte om en nederlandsk spillefilm fra begynnelsen av årtusenet: «Østers på Nam Kee.» Kammerspillet var middelmådig, men østersene var guddommelige. Både Nam Kee og østersene fantes i virkeligheten og ikke så langt fra der vi var. Den lange samtalen om mat på film hadde ført til rumlende mager, og dermed vandret jeg etter satengfrakken gjennom det evige, amsterdamske duskregnet. I retning Chinatown.