Skråsikre folk gjør meg usikker. Har de belegg for sin absolutte visshet? Jeg har jo erfart at mange skråsikre er skråsikre på ting de ikke har særlig greie på. I denne spaltens Alfabet for sammensatte følelser har jeg i dag kommet til bokstaven S. Det er S for Sikker.

Den første varianten av sikker og usikker er enkel, og jeg gjør meg fort ferdig med den. Jeg kaller den sikker sikkerhet. Det er en del ting som er ganske så avklarte, og som det ikke er noe poeng i å betvile, så sant man ikke er kverulant i tungvektsklassen. Det er gjerne fysiske fakta, som at katten akkurat nå har båret en levende mus inn i stuen. Det har den faktisk. Sikkert og visst.