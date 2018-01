Er det ikke vakkert? Slik ser korktreet ut. Du er godt kjent med barken allerede, men har du egentlig sett treet? Quercus suber heter denne eiken. Det spesielle er at barken vokser seg så tykk og kraftfull at man kan vrenge den av i hele stykker uten å skade treet. Forstår du for en gjennomgripende oppdagelse dette har vært? Barken er fremdeles verdens mest brukte flaskestopper. Men dessverre har den også store ulemper.

Da noen knakk koden for hvordan lage musserende vin, fantes det ikke kork. Bare trestykker med hamp rundt. Da man endelig oppfant en, var glasset i flasken for svakt og kunne eksplodere når som helst. Menneskeheten har jobbet hardt og tålmodig, ikke bare for å lage, men også oppbevare vin. Korkindustrien startet i Catalonia, men så kom den spanske borgerkrigen.