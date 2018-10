Å lage sufflé også en kamp mot eget ego, som suffleen ofte kan være en speiling av: Oppblåst og prangende i øyesyn, men utrolig skjør under overflaten. Noe som til de grader stiger som en flott sol, må på et tidspunkt ned som en pannekake. Og det går stort sett fortere enn du tror. Løsningen er å ta innover seg det kommende fallet før du i det hele tatt begynner med suffleen. Man må avfinne seg med livets forgjengelighet og ikke forelske seg for mye i høydepunktet, men se det vakre i en fallende stjerne.

Et annet tips, var et opplagt grep som min datter gjorde meg oppmerksom på: Ikke la gjesten se suffleen når den er på sitt høyeste, da blir det skuffelse når den kommer på bordet!