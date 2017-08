Det er en av disse perfekte vårdagene i Gudbrandsdalen. Mariann Brattland ligger på magen og kikker på landskapet langt under seg. Over henne brer den hvite vingen på den nye hangglideren seg ut. Til venstre flyr en ørn. Hun håper den ikke vil angripe.

De to glir sammen en kort stund, men så drar piloten forbi på sin reise mot et mål lenger opp i dalen. Et par timer senere nærmer hun seg Rikssenteret for hang- og paragliding i Vågå.