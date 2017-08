– Det er mer smertefullt enn å gjøre det slutt med en kjæreste. Kjæresteforhold er alt eller ingenting, og noen ganger tar det slutt. Vennskap skal vi liksom greie å håndtere.

Kristine Storli Henningsen (43) er utdannet gestaltterapeut, hun er trebarnsmor, blogger, forfatter og gründer. To ganger i livet har hun satt seg ned og vurdert sine egne vennskap for så å velge noen fra. Den første gangen, i tyveårene, var det enkelt: Det var bare å prioritere med hjertet når hun tok initiativ til å møte en venn. Noen gled umerkelig fra, andre jobbet hun bevisst for å beholde. Den andre gangen gjorde det vondt.