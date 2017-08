Når solen igjen beveger seg mot Jomfruens tegn her ute på holmen, når sauene raver feite og undergangsdømte over knubbene, er det en trøst enda en gang å bøye seg inn over kystkartet.

Som livet selv har det to sider. En inspirert og en uinspirert. For mens den ene siden er fylt av stedsnavn som er triste og fantasiløse, er baksiden merkelig nok motsatt: som om det er to forskjellige mennesker som har gitt de to tilstøtende kartbladene navn.