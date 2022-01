A-magasinet Folkemord I en praktvilla i Wannsee ble et folkemord planlagt i detalj

Wannsee-konferansen varte bare i halvannen time, men vil aldri bli glemt.

20. jan. 2017

Hva skjedde på Wannsee-konferansen? Hvordan var tonen, og hva ble sagt? I følge filmen Die Wannseekonferenz fra 1984, skjedde dette:

Alleen går gjennom en velstelt hage og fører frem til Villa Marlier. Et forsinket fly fra Praha til Berlin gjør at SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich kommer for sent til sitt eget møte på denne snøtunge dagen. Ved bredden av den idylliske innsjøen Wannsee åpnes bildøren av en tjener. Heydrich klyver raskt ut med en dokumentmappe under høyrearmen. Inne i praktvillaen bygget i italiensk herregårdsstil, og som SS benytter til gjeste- og rekonvalesenthjem, håndhilser Heydrich med stram neve på sine møtedeltagere. Totalt 15 menn tar plass rundt bordet i gjestehusets spisestue mens vedkubbene knitrer i peisen.

Det er 20. januar 1942 og en sak står på programmet:

«Den endelige løsning på jødespørsmålet (Endlösung der Judenfrage)».