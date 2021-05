A-magasinet Siste ord «Det er OK å fomle hvis hånden din for første gang skal ned i en bukse eller under en bluse» Til vårens debutanter: Sexråd fra en gammel kjerring.

Guro Hoftun Forfatter og journalist

Lars Fiske Illustratør

Det er vår og knopper brister. Knapper kneppes opp. Glidelåser trekkes ned. Hemper åpnes med fomlete fingre. Og jeg, en dame på 51, har lyst til å si noe om sex.

– Hvorfor? spør han jeg deler seng med, la oss kalle ham Trønderen.

– Fordi vi som har levd en stund må tørre å snakke om sex, sier jeg.

– Hva med å la dem finne ut av det selv? sier Trønderen.

Det er lettere på film

Jo, det hadde vært rørende vakkert. Å la dem finne ut av seksualiteten selv, slik de gjorde i filmen Den blå lagune (1980). Der to barn strander på en øde øy, og kun hjulpet av det pure instinktet, finner den unge Brooke Shields og den spede gutten ut hvordan de lager barn.

Ungdom flest finner ikke ut av seksualiteten sin i en skjermet, blå lagune. De skal orientere seg i en opprørt bukt, der rødmende lærere kaver på den ene siden og deltagerne i Ex On The Beach herjer på den andre.

«Det ser ut som tidenes råeste pornofilm. Sånn egentlig», skryter den ene Ex on the Beach- gutten etter å ha hatt trekant-sex på TV. Jenta i trekanten forklarer det slik: «Alle har sex og det er ikke så big deal, egentlig!»

