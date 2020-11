Årets største vinslipp: Nå kan du smake bobler du aldri har prøvd tidligere

Nykommerne på Vinmonopolet er tenkt til deg som synes november byr på nok motstand som det er. Fløyelsmyke rødviner og hyggelig prisede bobler er blant høydepunktene.

Jeg skjønner det er lett å miste oversikten. Nyhetsslippet på Vinmonopolet i november pleier ikke bare å være årets største. Det er ofte spekket med godbiter og alt importørene vet du etterspør frem mot høytiden.

Bobler. Magnumflasker. Klassiske smaker, som portvin og lagret Bordeaux.

De siste ukene har jeg gått i skytteltrafikk for å rekke smake så mye som fysisk mulig. Men selv om det finnes perler i bestillingsutvalget, vet jeg at for de fleste leserne er det aller viktigste vinene som står klar.

Fakta Nye viner 6. november Hva: 6 november slippes nye viner på landets vinmonopol. 65 produkter får fast plass i polhyllene. Hvor: Hele 1216 viner kan bestilles gjennom bestillingsutvalget. Tema: Fagtema denne gang er blant annet musserende vin fra Spania, Tyskland, USA og Loire. I tillegg kommer rødviner fra USA og Chile, samt et knippe portvin. Vis mer

La oss starte med bobler. I århundrer har Champagne sittet på tronen, og kanskje skygget for fremveksten av andre lands viner. Sekt, for eksempel, er musserende vin fra Tyskland og Østerrike. Gikk lenge under radaren min. Jeg assosierte det med billig skvip.