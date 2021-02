I denne hagen i Asker startet alt.

Halvor Egner Granerud var et stortalent på vei opp. Men her begynte nedturen. Fiasko på fiasko fulgte. Han ble en tilskuer til andres suksess. Ut av intet kom tidenes comeback. A-magasinet Portrettet Han var forfulgt av fiasko. Så tok skihopper Egner Granerud et avgjørende valg.

Hvordan fly fra vrakgods til verdens beste på få måneder?

20. feb. 2021 09:37 Sist oppdatert 6 minutter siden

Se for deg at tastene på tastaturet brått byttes om. A er Q, E er Z. Det du har øvd inn over mange år, gir nå helt feil resultat. All rytme er borte, du famler, tastene er som limt fast i sin nye posisjon.

– Du kan jo fortsatt skrive. Men du må hele tiden tenke deg frem til hvor du skal sette fingeren, beskriver Halvor Egner Granerud, Norges nye hoppstjerne og ski-VMs klareste gullfavoritt.

I løpet av én sesong er han blitt historiens mestvinnende norske verdenscuphopper. Han topper listen sammen med Roar Ljøkelsøy. Men der Ljøkelsøy brukte flere år på å nå sine 11, har Granerud klart det samme på én sesong. 24-åringen leder den prestisjefylte cupen med over 500 poeng foran nestemann, til tross for disk i fredagens renn i Rasnov.

Hoppmiljøet sliter med å finne ord. Lignende snuoperasjon har få sett. I fjor slet han med å kvalifisere seg til annen omgang i kontinentalcupen, på nivå 2 i internasjonal skihopping.

Granerud fra Drengsrud i Asker har hoppet siden han var tre år. Han satte sin første bakkerekord da han var seks. Han var en hopper på vei opp. Men forrige sesong smuldret alt han hadde trent og terpet på, hen. Tastaturet lystret ikke lenger. Det er hans egen metafor.

Tast for tast. Trinn for trinn. Slipp for slipp. Sats for sats. Slik måtte Halvor Egner Granerud lære seg å hoppe på nytt.