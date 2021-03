A-magasinet Matskolen Frosne, grønne erter kan enkelt bli en delikatesse Frosne, grønne erter kan enkelt bli en delikatesse.

Har du forsøkt å rense erter fra belg? Nei? Hver gang jeg gjør det, blir jeg slått av hvor mye som er belg, og hvor lite som faktisk er ert (man har mye tid til å reflektere når man skreller erter).

Mengden svinn og tidkrevende arbeid, i tillegg til at den gode smaken er ekstremt flyktig, er grunnen til at de færreste hengir seg til denne sysselen. Dagens mennesker tenker gjerne at erter kommer fra frysedisken.

Det finnes noen hverdagsdelikatesser som det er verdt å bruke oftere. Personlig finner jeg ikke så mange i fryseren og spesielt ikke fra den norske floraen. Planter tåler gjerne ikke frost så godt, men det finnes noen unntak som bekrefter reglen. Og grønne erter er ett av dem.

De klassiske, frosne ertene kan gi deg fantastisk mat slengt sammen på en, to, tre. Kvaliteten på posene varierer i takt med prisen, men selv de dårligste kan bli et godt måltid.