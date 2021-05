Foto: Vigdis Hatlevoll, privat Hån. Bedrageri. Løgn. Ordene er sterke fra norske bønder. Reaksjoner kommer fra hele landet. Fra Sunndalen i Stryn. Og fra bratte fjellsider i Ørsta. Mange er redde for fremtiden. De forteller om inntekter under minstelønn, og føler seg behandlet som dritt. Nå gjør de opprør. Nok er nok, sier bøndene. A-magasinet Jordbruksoppgjøret Hån. Bedrageri. Løgn. Ordene er sterke fra norske bønder.

Bondeopprøret mener de utsettes for sosial dumping i offentlig regi. De kjenner seg ikke igjen i jordbruksoppgjøret. Over 37.000 har signert et krav fra grasrota. De vil endre hele systemet.

7. mai 2021 16:53 Sist oppdatert nå nettopp

Fakta Kort forklart: Bondeopprøret Bondeopprøret er et initiativ fra grasrota, startet av fem bønder.

Bøndene i opprøret mener inntekten til den norske bonden beregnes på feil grunnlag.

Stikkord er kostnader knyttet til leie av melkekvoter og jord fra andre gårder, verdi av egenkapital og investeringer.

Norges Bondelag mener staten ikke forstår alvoret i bøndenes økonomiske situasjon. Vis mer

Hva handler bondeopprøret om?

Bondeopprøret kommer fra grasrota. Temperaturen er høy i sosiale medier. Luselønn. Løgn. Brutte løfter. Bilder fra fjøs, traktorer og grønne jorder deles daglig.

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) har understreket at hun er villig til å forhandle. En ny beregning viser også at Solberg-regjeringen er nærmere bøndenes krav enn noen annen regjering på rundt 30 år.

Men bøndene lar seg ikke blidgjøre. Flere aksjonerte fredag morgen med å dumpe ut møkk ulike steder i landet, inkludert utenfor Høyres hus i Bergen.

Bondeopprøret kan kanskje forveksles med jordbruksoppgjøret. Men det er ikke det samme.

Hver vår møtes staten og bondelagene til forhandlinger i jordbruksoppgjøret. Jordbruket krever 2,1 milliarder kroner for å øke mulighetene for inntekt, redusere lønnsgapet og legge til rette for investeringer. Statens tilbud var på under halvparten. Det mener de to bondelagene er så lavt, at de ikke vil forhandle. Nå går saken til Stortinget.

Bondeopprøret er ikke en part i jordbruksoppgjøret. Det er et opprop fra grasrota. Mange bønder forteller om økende avstand mellom utgifter og inntekter. Kostnader til strøm, kraftfor og maskiner har steget i markedet. Samtidig har bondens inntekt stått stille, ifølge bøndene bak opprøret.

